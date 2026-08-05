Киев взорвал политику Италии. В Риме единогласно решили — Украине хватит

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, возглавляющий левое "Движение пяти звезд", на этой неделе спровоцировал политический скандал, поставив под вопрос дальнейшую военную поддержку Украины в случае прихода к власти левоцентристской коалиции по итогам следующих выборов.
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