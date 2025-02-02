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У Зеленского остался последний козырь. Скоро начнётся "блицкриг"

У Зеленского остался последний козырь. Скоро начнётся "блицкриг"

У Владимира Зеленского остался последний козырь. Скоро начнётся "блицкриг мобилизации", который может привести к новому витку эскалации конфликта и нивелировать миротворческие усилия команды Дональда Трампа.

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