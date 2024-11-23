Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Глава «Курчатовского института»: Запад должен платить России за очистку воздуха на Земле. А они нам квоты назначают

Глава «Курчатовского института»: Запад должен платить России за очистку воздуха на Земле. А они нам квоты назначают

Запад должен платить России за то, что она за счет своих лесов, имеющих самую большую площадь на Земле, очищает воздух на планете, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

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