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Зеленский гневается : Украина решила страшно наказать КНДР

Зеленский гневается : Украина решила страшно наказать КНДР

Украина придумала, как «наказать» КНДР за признание Донецкой и Луганской народных республик. Киев решил разорвать дипломатические связи с этой страной.

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