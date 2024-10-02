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ФАС: закон о работе агрегаторов и маркетплейсов нуждается в доработке

ФАС: закон о работе агрегаторов и маркетплейсов нуждается в доработке

Законопроект Минэкономразвития "О платформенной экономике в Российской Федерации", который должен будет регулировать работу маркетплейсов, агрегаторов такси и ряда других платформ, не прошел согласование у Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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