ФАС: закон о работе агрегаторов и маркетплейсов нуждается в доработке

Законопроект Минэкономразвития "О платформенной экономике в Российской Федерации", который должен будет регулировать работу маркетплейсов, агрегаторов такси и ряда других платформ, не прошел согласование у Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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