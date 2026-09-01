Казан халкы 55,5 мең сум пенсияне яшәү өчен лаеклы дип саный

Казан халкы фикеренчә, лаеклы пенсия аена 55 500 сум тәшкил итәргә тиеш. Бу хакта Superjob сервисы үткәргән тикшеренү нәтиҗәләре дәлилли.
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