Новый детский сад в поселке Агадырь Шетского района принял 50 малышей

Детский сад открылся по государственно-частному партнёрству. В саду создано 12 рабочих мест. Местный предприниматель Мадияр Аханов приобрёл под дошкольное учреждение здание площадью 300 квадратных метров.
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