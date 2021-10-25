Происшествия

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В Улан-Удэнском линейном отделе прошла познавательная экскурсия для школьников

В Улан-Удэнском линейном отделе прошла познавательная экскурсия для школьников

Транспортные полицейские совместно с ветеранами Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте и членами боевого братства провели познавательную  экскурсию по отделу для учащихся средней образовательной школы Хойтобэе Иволгинского района Республики Бурятия.

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