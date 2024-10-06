🛵 В Крыму подросток на мопеде сбил 13-летнего мальчика на самокате Инцидент произошёл в селе Уютное Сакского района.
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🛵 В Крыму подросток на мопеде сбил 13-летнего мальчика на самокате Инцидент произошёл в селе Уютное Сакского района.