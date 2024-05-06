Москва угрожает ТЯО в случае удара по Крымскому мосту. Остановит ли это НАТО?

Евгений Мангуш

Логика Кремля мне подсказывает, что бить будут по Украине. Так Запад давно решил биться до последнего украинца. Да и Зеленскому плевать с высокой горы на хохлов.А вот если он не выполнит приказ из Вашингтона, а приказывать будет Байден (это его давняя мечта) и пусть попробует Зеля этот приказ не выполнить. И это в Кремле прекрасно понимают. Другой вопрос выполнят ли они свою угрозу.