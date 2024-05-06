РМ Захарова: Москва предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что агрессивные действия против Крымского моста приведут к сокрушительному удару возмездия.
Москва угрожает ТЯО в случае удара по Крымскому мосту. Остановит ли это НАТО?
Комментарии
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Евгений Мангуш
Логика Кремля мне подсказывает, что бить будут по Украине. Так Запад давно решил биться до последнего украинца. Да и Зеленскому плевать с высокой горы на хохлов.А вот если он не выполнит приказ из Вашингтона, а приказывать будет Байден (это его давняя мечта) и пусть попробует Зеля этот приказ не выполнить. И это в Кремле прекрасно понимают. Другой вопрос выполнят ли они свою угрозу.
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15 час.
ШКИПЕР
А ничего не случится , Куев оставят в покое, будут кричать из всех утюгов - Укрорейх это террористы, потом мост восстановят и далее со всеми остановками. Хотя расписание рекламное , могут быть изменения .
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14 час.
Nikolay Zakharov
Многие ком-ры не учитывают доктрину России,а там говорится только об адекватном ответе противнику первому применившему ЯО.
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13 час.
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