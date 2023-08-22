Мужчина купил участок из сплошного болота и показал, что можно с ним сделать всего за 2 года. Теперь это озеро

TRENDYMENТуризмПодписатьсяМужчина купил участок из сплошного болота и показал, что можно с ним сделать всего за 2 года. Теперь это озероСемья выкупила участок земли неподалеку от леса, но уже на месте обнаружила, что его край скрывает мутное болото.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЭлеонора КоганМолодцы, поработали на славу.Ответить5 час.Элеонора КоганЗдорово всё продумали!!!Ответить5 час.ВИВиктория ИвановаТитанический труд, что вызывает уважение и, мне кажется, что у них всё получится. Желаю им успеха!Ответить4 час.
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