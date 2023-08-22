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  • Виктория Иванова
    Титанический труд, что вызывает уважение и, мне кажется, что у них всё получится. Желаю им успеха!Мужчина купил уча...
  • Элеонора Коган
    Здорово всё продумали!!!Мужчина купил уча...

Мужчина купил участок из сплошного болота и показал, что можно с ним сделать всего за 2 года. Теперь это озеро

Мужчина купил участок из сплошного болота и показал, что можно с ним сделать всего за 2 года. Теперь это озеро

Семья выкупила участок земли неподалеку от леса, но уже на месте обнаружила, что его край скрывает мутное болото.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Молодцы, поработали на славу.
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5 час.
Элеонора Коган
Здорово всё продумали!!!
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5 час.
ВИ
Виктория Иванова
Титанический труд, что вызывает уважение и, мне кажется, что у них всё получится. Желаю им успеха!
Ответить
4 час.

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