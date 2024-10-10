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Мощная геомагнитная буря: полярные сияния ожидаются по всей Евразии

Мощная геомагнитная буря: полярные сияния ожидаются по всей Евразии

На 10 октября предсказана сильная геомагнитная буря класса G4 из-за выброса плазмы на Солнце, сообщают в NOAA.

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