Симоньян призналась, что ответ Путина о сыне Байдена ее удивил и обрадовал

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что была удивлена и обрадована ответом президента Владимира Путина на вопрос о помиловании американским лидером Джо Байденом своего сына Хантера.
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