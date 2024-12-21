В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака

Нечистая сила, или же нечисть, представляет собой собирательное обозначение для различных потусторонних сущностей в славянской мифологии, включая злых духов, чертей, бесов, оборотней, домового, водяного, лешего и других.
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