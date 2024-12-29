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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россия может сыграть с Турцией, Овечкин вернулся и забил, Карлсен поругался с ФИДЕ из-за дресс-кода, Роналду против Лиги 1, «Реал» без зимних трансферов, «Барса» уверена в регистрации Ольмо и другие новости

1. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия может провести матч с Турцией в 2025 году. Впрочем, матч-агент ФИФА отметил, что организация матча «в нынешних условиях» невозможна.

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