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Крымская газета

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Строительство курортного комплекса «Сансара» в Крыму ведется в соответствии с графиком

Строительство курортного комплекса «Сансара» в Крыму ведется в соответствии с графиком

На западном побережье Крыма в городе Саки продолжается строительство премиального курортного комплекса «Сансара».

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