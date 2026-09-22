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Несекретные материалы

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«Вор будет наказан»: СВР раскрыла замысел ЕС по конфискации российских активов

«Вор будет наказан»: СВР раскрыла замысел ЕС по конфискации российских активов

Вопрос о присвоении замороженных в ЕС средств Банка России не перестает будоражить умы в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

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