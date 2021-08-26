Мировое обозрение

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Талибы обвинили Запад в «утечке мозгов» под видом эвакуации

Талибы обвинили Запад в «утечке мозгов» под видом эвакуации

Западные страны вывозят из Афганистана ценных специалистов под видом эвакуации, заявил представитель террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Забиулла Муджахид в интервью The New York Times.

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