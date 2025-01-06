Газета Politico опубликовала список возможных «черных лебедей» в 2025 году

Американская газета Politico опубликовала список возможных «черных лебедей» (непредсказуемые маловероятные события, которые могут существенно изменить ситуацию в мире) в текущем году, составленный 15 футурологами, учеными и аналитиками.
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