Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Обычная практика Путина»: смена главы Минобороны России

«Обычная практика Путина»: смена главы Минобороны России

Эксперт Ищенко прокомментировал назначение Белоусова на пост главы Минобороны РФ Отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», политолог Ростислав Ищенко прокомментировал назначение на пост министра обороны России гражданского чиновника Андрей Белоусова.

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