Яркий маникюр с золотыми полосками

Маникюр с золотыми полосками остается популярным уже не первый сезон. Это и шармиконы – объемные металлические наклейки, которыми имитируют кольца, и нарисованные от руки линии, и тонкие ленты, которые ввели в моду нейл дизайнеры на показах Delpozo.