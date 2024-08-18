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"Откроется ещё один фронт. Это 150 км": Что будет после освобождения Курской области? Прогноз Олега Царёва

"Откроется ещё один фронт. Это 150 км": Что будет после освобождения Курской области? Прогноз Олега Царёва

Фото: коллаж Царьграда. Сегодня 4,4K прочитали Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв указал на важные детали нападения на Курскую область и объяснил, что будет после её освобождения.

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