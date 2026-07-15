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Туроператор назвал преувеличенными сообщения о конфликтах с таксистами в Бодруме

Туроператор назвал преувеличенными сообщения о конфликтах с таксистами в Бодруме

Коммерческий директор TEZ TOUR Россия и член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов заявил, что сообщения о массовых конфликтах туристов с таксистами в турецком Бодруме не соответствуют действительности, а отдельные случаи, попавшие в медиа, скорее всего, преувеличены.

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