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В станице Абадзехская Республики Адыгея догазифицирована котельная школы

Специалисты «Газпром газораспределение Майкоп» в рамках догазификации школы в станице Абадзехская Майкопского района построили газопровод-ввод высокого давления протяженностью 500 метров, установили пункт редуцирования газа и выполнили пуско-наладочные работы в котельной.

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