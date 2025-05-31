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Ополаскиваем волосы травами

Ополаскиваем волосы травами

РОМАШКА - легкое осветление и укреплениеКРАПИВА - укреплениеАИР - против выпадения и для укрепленияШИШКИ ХМЕЛЯ - устранение перхоти, укрепление волосЛИПА - восстанавливает эластичность волос, блеск и упругостьБЕРЕЗА - мягкость и улучшение роста волосКОРЕНЬ ЛОПУХА - укрепляет корни волос, усиливает их ростСЕМЕНА ЛЬНА - блеск, предотвращение сеченияХВОЩ ПОЛЕВОЙ - уменьшает выпадение и ломкость волос, стимулирует ростШАЛФЕЙ - блеск, устранение выпаденияКОРА ДУБА - предотвращает ломкость, слабость, выпадение, повышенную сальность, наличие перхоти.

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