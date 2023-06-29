Тренер бойца Махачева Мендес считает Цукерберга фаворитом поединка против Маска

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Ислама Махачева, считает медиамагната Марка Цукерберга фаворитом возможного поединка против предпринимателя Илона Маска, передает Grosvenor Sport.
Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Ислама Махачева, считает медиамагната Марка Цукерберга фаворитом возможного поединка против предпринимателя Илона Маска, передает Grosvenor Sport.
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