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Тренер бойца Махачева Мендес считает Цукерберга фаворитом поединка против Маска

Тренер бойца Махачева Мендес считает Цукерберга фаворитом поединка против Маска

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Ислама Махачева, считает медиамагната Марка Цукерберга фаворитом возможного поединка против предпринимателя Илона Маска, передает Grosvenor Sport.

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