TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    В любом случае такой же забор. но из дешевых материалов ВСЕГДА будет дешевле панелей солнечных батарей. В климате бол...Ограда из солнечн...
  • Владимир Фурцев
    Пока ещё не приперло- так начнется бум, а потом налогом обложат и будет тебе солнечное счастье в виде забора.Ограда из солнечн...
  • РОМАН Молчанов
    В СССР и не помню,чтобы были эти паразиты.Умели люди -жить !!!Что нужно делать ...

Загадка деревни Растесс в Свердловской области. Все ее жители исчезли за одну ночь

Загадка деревни Растесс в Свердловской области. Все ее жители исчезли за одну ночь

Если бы вы оказались на берегу реки Кырья в 80 километрах от Карпинска, вы бы увидели лишь остатки от некогда живого села: покосившиеся кресты, редкие надгробия и гниющие бревна, затерявшиеся в высокой траве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Вот  и  разгадка  тайны. И никакой  мистики.
Ответить
1 д.
Модест
Объяснение притянуто за уши. Должен быть в администрации акт о ликвидации поселения. Просто так сёла не исчезают, если их намеренно не ликвидируют под какие-то задачи. Например, освободить территорию для секретного испытательного полигона.
Ответить
1 д.
наверх