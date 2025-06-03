Загадка деревни Растесс в Свердловской области. Все ее жители исчезли за одну ночь

Если бы вы оказались на берегу реки Кырья в 80 километрах от Карпинска, вы бы увидели лишь остатки от некогда живого села: покосившиеся кресты, редкие надгробия и гниющие бревна, затерявшиеся в высокой траве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии