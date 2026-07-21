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Торговая палата США: Трамп может посетить Россию для подписания соглашений

Торговая палата США: Трамп может посетить Россию для подписания соглашений

REUTERS/Evelyn Hockstein Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи предположил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит с визитом Россию в сопровождении большого числа предпринимателей из США для заключения деловых соглашений.

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