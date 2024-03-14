Российско-итальянский кинофестиваль в Нижнем Новгороде продлится неделю

Российско-итальянский кинофестиваль RIFF будет проходить в Нижнем Новгороде с 14 по 20 марта. В программу включены 13 фильмов разных жанров и тематик, которые были показаны на многих европейских и международных кинофестивалях, включая Венецианский, сообщает ИА “Время Н”.