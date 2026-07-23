«Дипломатично, но чётко»: В словах Лаврова увидели намёк на ядерный ответ НАТО

«Нестандартный ответ», «неконвенциональные меры», «асимметричные действия» — за этими дипломатичными оборотами, которые в последнее время всё чаще звучат из уст Сергея Лаврова, стоит одна и та же пугающая реальность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии