НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

«Дипломатично, но чётко»: В словах Лаврова увидели намёк на ядерный ответ НАТО

«Дипломатично, но чётко»: В словах Лаврова увидели намёк на ядерный ответ НАТО

«Нестандартный ответ», «неконвенциональные меры», «асимметричные действия» — за этими дипломатичными оборотами, которые в последнее время всё чаще звучат из уст Сергея Лаврова, стоит одна и та же пугающая реальность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии