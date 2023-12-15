Собянин: Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов

Поддержку уже получили 12 фармацевтических компаний Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, комплексная поддержка клинических исследований лекарств на базе московских медицинских учреждений станет постоянной с 2024 года.
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