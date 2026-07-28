Новый мост, набережная и «Кумыс гора»: как изменился Ютазинский район за 5 лет

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой Ютазинский район за последние пять лет заметно изменился: здесь появился новый мост через Ик, обновились школы, больница, учреждения культуры и спортивные объекты, продолжается благоустройство населенных пунктов.
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