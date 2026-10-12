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Медицина 2.0

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Врач объяснил, как отличить кашель курильщика от поражения лёгких

Врач объяснил, как отличить кашель курильщика от поражения лёгких

Отличить привычный кашель курильщика от тяжёлого поражения лёгких можно по мокроте и сопутствующим симптомам.

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