В Крыму сотрудниками Центра по противодействию экстремизму задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым при содействии коллег из регионального УФСБ России пресекли деятельность мужчин в возрасте 35 и 64 лет, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов.
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