ЦБ разработал методику ренкинга российских банков

Банк России разработал методику расчета ренкинга банков, сообщил ЦБ. Он будет учитывать соотношение количества обоснованных жалоб на кредитную организацию в течение календарного года и количества кредитов, действовавших в этот период.
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