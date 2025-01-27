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ЦБ разработал методику ренкинга российских банков

ЦБ разработал методику ренкинга российских банков

Банк России разработал методику расчета ренкинга банков, сообщил ЦБ. Он будет учитывать соотношение количества обоснованных жалоб на кредитную организацию в течение календарного года и количества кредитов, действовавших в этот период.

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