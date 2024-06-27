Народный фронт обеспечил приборами РЭБ и противоосколочными комплектами бригады скорой помощи в прифронтовой зоне

«Всего в новые регионы будет передано 225 комплектов противоосколочных одеял и жилетов, 84 машины скорой помощи оснастят приборами РЭБ», – доложил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.
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