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Народный фронт обеспечил приборами РЭБ и противоосколочными комплектами бригады скорой помощи в прифронтовой зоне

Народный фронт обеспечил приборами РЭБ и противоосколочными комплектами бригады скорой помощи в прифронтовой зоне

«Всего в новые регионы будет передано 225 комплектов противоосколочных одеял и жилетов, 84 машины скорой помощи оснастят приборами РЭБ», – доложил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

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