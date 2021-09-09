Бразильцы из «Зенита» попали под санкции, Англия упустила победу над Польшей, Россия вышла в плей-офф волейбольного Евро на Украину

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. Решением ФИФА Малком и Клаудиньо не сыграют за «Зенит» против «Ахмата» и «Челси» ФИФА запретил игрокам сборной Бразилии Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» до 14 сентября включительно.