Китайский спутник Юнхай стартовал в космос

Китай успешно запустил новый спутник дистанционного зондирования из серии Юнхай. Старт ракеты Long March 2D состоялся 14 октября в 20:54 по восточному американскому времени (15 октября 00:54 UTC) с космодрома Цзюцюань.
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