5 болезней, о которых предупреждает осенняя сонливость, назвала терапевт Агибалова

По утрам вставать все тяжелее, а вечером клонит в сон уже после восьми. Как противостоять природным законам и не впадать в спячку, есть ли способ высыпаться и быть бодрым с утра? Обсудили с врачом-сомнологом.
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