Медвежий угол

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И только в России дожди: Какие еще нужны доказательства использования Путиным климатического оружия?

И только в России дожди: Какие еще нужны доказательства использования Путиным климатического оружия?

И только в России дожди: Какие еще нужны доказательства использования Путиным климатического оружия?   «Самый жаркий день в истории», «Адский огонь», «Раскаленная Британия»: Цифра 40 – обязательный элемент всех сегодняшних британских обложек     .

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