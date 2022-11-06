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Хендерсон о неудачах «Ливерпуля»: «Вердикты выносят быстро, но всего 5 месяцев назад мы взяли два трофея, дошли до финала ЛЧ и проиграли АПЛ в одно очко»

Джордан Хендерсон высказался о неудачах «Ливерпуля» в этом сезоне. – Это конец? – Нет, конечно. Для кого? – Для этой команды.

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