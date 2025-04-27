Сражение лидеров и южное дерби – в Olimpbet дали аналитику на главные матчи шестого тура Казахстанской Премьер-лиги

КПЛ. Шестой тур. «Кайрат» – «Тобол». 27 апреля, 17:00 (время Астаны) Главное событие шестого тура чемпионата Казахстана состоится на «Центральном» стадионе Алматы, где в воскресенье «Кайрат» примет «Тобол».
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