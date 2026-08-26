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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Элиа Эдвардс набрала 26+10 в победном матче против «Чикаго»

«Коннектикут» обыграл «Чикаго» в рамках женской НБА (87:81). Защитник Элиа Эдвардс стала самой результативной на площадке, обновив личный рекорд карьеры.

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