Кто ненавидит Сталина

Человек дела , а не балабол , вот такой нам и нужен !

Кузнецов Владимир

Величайший мировой лидер всего ХХ века, вот по этому либерастам и сионистам необходимо все извратить, чтобы оправдать развал страны и последующее ограбление. К стати в управлении ГУЛАГа большинство руководства составляли евреи, как и в НКВД - поэтому свою гнилость надо переложить на И.В.Сталина