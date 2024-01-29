Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кто ненавидит Сталина

Кто ненавидит Сталина

Сталина ненавидят сионисты, либералы и власовцы. Александр САМСОНОВ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ «Моё имя будет оболгано, мне припишут множество злодеяний.

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Комментарии
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Владимир Негода
Человек дела , а не балабол , вот такой  нам и нужен !
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20 час.
Кузнецов Владимир
Величайший мировой лидер всего ХХ века, вот по этому либерастам и сионистам необходимо все извратить, чтобы оправдать развал страны и последующее ограбление. К стати в управлении ГУЛАГа большинство руководства составляли евреи, как и в НКВД - поэтому свою гнилость надо переложить на И.В.Сталина
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20 час.
Владимир Соловьев
А ЧТО НА ЭТО ОТВЕТИТ НАЧАЛЬНИК КРЕМЛЁВСКОГО ЦЕХА?!  ИЛИ ОПЯТЬ СТАЛИНА &quot;ПРОПЕСОЧАТ&quot;?
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19 час.

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