Захарова призвала Пашиняна перестать "вешать лапшу на уши" населению Армении

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну следует прекратить «вешать лапшу на уши» населению республики в попытках снять с себя ответственность за развитие армяно-азербайджанского конфликта, бессовестно обвиняя Москву и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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