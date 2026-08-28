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Газета.ру

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Захарова призвала Пашиняна перестать "вешать лапшу на уши" населению Армении

Захарова призвала Пашиняна перестать "вешать лапшу на уши" населению Армении

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну следует прекратить «вешать лапшу на уши» населению республики в попытках снять с себя ответственность за развитие армяно-азербайджанского конфликта, бессовестно обвиняя Москву и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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