Захарова призвала Пашиняна перестать "вешать лапшу на уши" населению Армении

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну следует прекратить «вешать лапшу на уши» населению республики в попытках снять с себя ответственность за развитие армяно-азербайджанского конфликта, бессовестно обвиняя Москву и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).