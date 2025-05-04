Революция в медицине: ИИ предсказывает остановку сердца за две недели Ирэн ОрлонскаяМеждународная команда учёных из США и Франции создала новую нейросеть, которая имеет возможность предсказывать риск внезапной остановки сердца за две недели до её вероятного наступления.
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