Революция в медицине: ИИ предсказывает остановку сердца за две недели Ирэн ОрлонскаяМеждународная команда учёных из США и Франции создала новую нейросеть, которая имеет возможность предсказывать риск внезапной остановки сердца за две недели до её вероятного наступления.