Картофельный салат по-грузински. В отличие от немецкого, с грибами и острый

Грузинский сытный салат из отварного картофеля и подрумяненных шампиньонов удивит вас ярким сочетанием текстур и вкусов.
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