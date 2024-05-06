Эксперт Малоземов: алюминиевая посуда опасна для людей с заболеваниями почек

Алюминиевая посуда не так опасна, как принято считать. Пользоваться ею можно без вреда для здоровья. В интервью радио Sputnik автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов выделил только одну группу людей, которым стоит выбирать кухонную утварь из других материалов.
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