Эксперт Малоземов: алюминиевая посуда опасна для людей с заболеваниями почек

Алюминиевая посуда не так опасна, как принято считать. Пользоваться ею можно без вреда для здоровья. В интервью радио Sputnik автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов выделил только одну группу людей, которым стоит выбирать кухонную утварь из других материалов.