Мемы на утро 11 сентября: отвлекаемся после работы

Что посмотреть после трудового дня, чтобы немного разгрузить голову? Как выглядит погода, в которую решительно невозможно работать? И что произойдёт при встрече с земляком за границей? Ответы на эти вопросы — в новой порции юмора и мемов на пятницу 11 сентября.
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