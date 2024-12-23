Больше трети россияне перерабатывают в декабре

По данным опроса СБЕР ЕАПТЕКА и hh.ru, 38% россиян признались, что перерабатывают в декабре, 15% отметили, что перерабатывают несколько раз в течение месяца, 10% перерабатывают в декабре время от времени, 4% перерабатывают в этом декабре впервые, а 34% не перерабатывают никогда.