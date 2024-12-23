Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Диаспоры отмажутРодители получат ...
  • Андрей Зарубкин
    Ну теперь Спартак поднимется до уровня Галатасарая!?Журналист Терзи: ...
  • Леонид Рыбаков
    ПОСМОТРИТЕ КАК ВЕДЕТ СЕБЯ ПРИЕХАВШИЙ --- КАК   БАЙ ЗА ДАНЬЮ ВО ВРЕМЯ НЕ ПОЛУЧЕННУЮ . Халява срывает крышу .В Ленинградской о...

Больше трети россияне перерабатывают в декабре

Больше трети россияне перерабатывают в декабре

По данным опроса СБЕР ЕАПТЕКА и hh.ru, 38% россиян признались, что перерабатывают в декабре, 15% отметили, что перерабатывают несколько раз в течение месяца, 10% перерабатывают в декабре время от времени, 4% перерабатывают в этом декабре впервые, а 34% не перерабатывают никогда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх